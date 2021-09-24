إبراهيم عبد الله : إستمرار ساسي في الزمالك كان سيشعل الفتنة بين لاعبي الفريق













أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك أن اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز عقدت أكثر من جلسة مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق قبل رحيله إلى الدحيل القطري ".



