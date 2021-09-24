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إبراهيم عبد الله : إستمرار ساسي في الزمالك كان سيشعل الفتنة بين لاعبي الفريق
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:36 ص
أحمد عصام
أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك أن اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز عقدت أكثر من جلسة مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق قبل رحيله إلى الدحيل القطري ".
وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي إسلام صادق : "رحيل التونسي فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري جاء في مصلحة الزمالك ، حيث أن اللاعب طلب الحصول على مليوني ونصف مليون يورو ، وهو أمر كان يفوق قدرات النادي المالية آنذاك ، كما أن استمراره في القلعة البيضاء كان سيشعل الفتنة بين لاعبي الأبيض ، خصوصاً لاعبي الفئة الأولى مثل أشرف بن شرقي و طارق حامد و أحمد سيد زيزو و غيرهم ".