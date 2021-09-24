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إبراهيم عبد الله : تصريحات "حسين لبيـب" غير مبررة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



"أعرب إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك عن استياءه من تصريحات حسين لبيب رئيس النادي الحالي بشأن الأزمات المالية في الوقت الراهن ، مشيراً إلى أنها تصريحات غير مبررة بالمرة ".

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة" TeN" مع الإعلامي إسلام صادق : " حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية لإدارة نادي الزمالك أدلى بتصريحات لا تعبر عن قيمة ومكانة النادي ، فلا يجوز مطالبة الجماهير بالتبرع للنادي لتجاوز أزمته المادية ، فهذه الأمور لها حلول أخرى تتمثل في إيجاد موارد للنادي ، مشيراً إلى أنه حينما كان متواجداً في اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز نجحوا في إدخال  286 مليون جنيه إلى خزينة القلعة البيضاء ".

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