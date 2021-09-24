إبراهيم عبد الله : تصريحات "حسين لبيـب" غير مبررة













"أعرب إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك عن استياءه من تصريحات حسين لبيب رئيس النادي الحالي بشأن الأزمات المالية في الوقت الراهن ، مشيراً إلى أنها تصريحات غير مبررة بالمرة ".



