صادق : موسيماني و بعض لاعبي الأهلي يرفضون عقوبات السوبر













"كشف الإعلامي إسلام صادق عن رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي وبعض لاعبي الفريق ، تقبُل قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ، حول توقيع غرامة مالية بلغت ثلاثمائة ألف جنيه على كل منهم عقب خسارة السوبر المصري الثلاثاء الماضي أمام طلائع الجيش ".





وقال صادق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN" :

" بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رفض الغرامة المالية التي تم توقيعها عليه وعلى معاونيه بالجهاز الفني للفريق ، مشيراً إلى كونها مبالغ فيها ، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض لاعبي القلعة الحمراء".



