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صادق : موسيماني و بعض لاعبي الأهلي يرفضون عقوبات السوبر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



"كشف الإعلامي إسلام صادق عن رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي وبعض لاعبي الفريق ، تقبُل قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ، حول توقيع غرامة مالية بلغت ثلاثمائة ألف جنيه على كل منهم عقب خسارة السوبر المصري الثلاثاء الماضي أمام طلائع الجيش ".

وقال صادق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN" :
" بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رفض الغرامة المالية التي تم توقيعها عليه وعلى معاونيه بالجهاز الفني للفريق ، مشيراً إلى كونها مبالغ فيها ، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض لاعبي القلعة الحمراء".

وأضاف : " كأس مصر هي الفرصة الأخيرة لبيتسو موسيماني مع النادي الأهلي ، فبالرغم من تحقيقه لبطولتي دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين ، والسوبر الإفريقي ، إلا أن الأمور تعقدت بعد خسارة لقب الدوري لصالح الغريم التقليدي الزمالك ، ثم خسارة كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش ".

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