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سويلم : عودة الجماهير إلى المباريات على رأس أولويات رابطة الأندية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



أكد اللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أن عودة جمهور الكرة المصرية إلى المدرجات ، يأتي على رأس أولويات الرابطة في الوقت الحالي ".

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج " البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي إسلام صادق : " من غير المعقول أن تقام كل المسابقات الرياضية حول العالم بحضور جماهيري ، إلا الدوري المصري ، فهو أحد أعرق الدوريات في المنطقة العربية و الإفريقية ، لذلك فنحن نعمل على إعادة الجماهير إلى المدرجات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، كما سيتم العمل من الآن على تكوين شكل جديد للأندية وكذلك منظومة التسويق ".

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