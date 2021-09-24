مجاهد : منع الزمالك من القيد كارثة لم تحدث من قبل













" قال أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفريق السكة الحديد أن الأبيض يمر بأزمة مالية حقيقية ، مشيراً إلى أن إيقاف القيد عن النادي كارثة حقيقية لم تحدث من قبل ".





وأكد مجاهد في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة : "TeN " : " الزمالك "مش نادي تبرعات"، و عندما يكون هناك أزمة مالية يجب أن تبحث عن تنمية موارد النادي وليس انتظار التبرعات وإطلاق الحملات ".



