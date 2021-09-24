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مجاهد : منع الزمالك من القيد كارثة لم تحدث من قبل

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



" قال أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفريق السكة الحديد أن الأبيض يمر بأزمة مالية حقيقية ، مشيراً إلى أن إيقاف القيد عن النادي كارثة حقيقية لم تحدث من قبل ".

وأكد مجاهد في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة : "TeN " :  " الزمالك  "مش نادي تبرعات"، و عندما يكون هناك أزمة مالية يجب أن تبحث عن تنمية موارد النادي وليس انتظار التبرعات وإطلاق الحملات ".

وأضاف: " اللجان التي تولت مسئولية الزمالك اشتكت من كم المشاكل التي واجهوها، رغم علم الجميع بهذا الكم من الصعوبات  قبل توليهم المسئولية ، فضلاً عن عدم اهتمام الأعضاء بوضع النادي المادي ، كما أن اللاعبين القدامى لم يعد لهم دوراً حقيقياً داخل الجمعيات العمومية للأندية بشكل عام وليس الزمالك فقط ".

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