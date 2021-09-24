لاعب مانشستر سيتي على رادار برشلونة









كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي برشلونة حاول التعاقد مع جناح نادي مانشستر سيتي، فيران توريس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وأكدت الصحيفة، أن برشلونة حاول جس نبض مانشستر سيتي حول بيع فيران توريس، ولكن كانت هناك إجابة قاطعة من النادي الإنجليزي وهي الرفض.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة درس طرق الدفع بالفعل لشراء توريس، رغم المشاكل المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، وكان هناك تفكير في الحصول على اللاعب عن طريق الإعارة ثم شرط أحقية الشراء.





وأشارت الصحيفة، أن برشلونة لم يكن قادرًا على إقناع مانشستر سيتي في التفريط بالمهاجم الإسباني وكان هناك إصرار من بيب جوارديولا، على بقاءه خاصة بعد تألقه في كأس أمم أوروبا 2020.



