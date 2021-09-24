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كلوب يكشف تطورات إصابة نجم ليفربول

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


أوضح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، آخر تطورات إصابة روبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر أرنولد قبل مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: "ترينت لم يكن مُصابًا كان فقط يشعر بالمرض، لقد عاد إلى التدريبات، وتدرب بالأمس وهو على ما يُرام".

وتابع: "نيكو ويليامز اتخذ خطواته الأول بالأمس، واليوم سيكون في التدريبات، إذا تعافي بنسبة 100% سنرى كيف يُمكننا التعامل معه".

وأكمل: "جيمس ميلنر كان لديه شيئًا مشابهًا لـ أرنولد، لقد رأيته يركض، وأعتقد أنه سيكون قادرًا على المشاركة في التدريبات اليوم".

وواصل: "نابي كيتا لن يشارك في التدريبات، لا يُعاني من أمر خطير، ولكن علينا الانتظار حتى يهدأ الألم، ثم سنرى ما سيحدث، ولا توجد فرصة لـ تياجو أن يتواجد معنا".

وعن روبرتو فيرمينو والذي يغيب عن الفريق منذ منتصف أغسطس: "بوبي يتدرب بالفعل منذ ثلاثة أيام، ونحن استخدمناه في التدريبات قليلًا".

وأتم: "سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات العادية، ومن ثم علينا اتخاذ قرارًا بشأنه، وما إذا سيكون معنا في مباراة برينتفورد، سننتظر ونرى".

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