أسطورة ليفربول يفضح نجم ريال مدريد السابق









يعتقد مدافع نادي ليفربول الأسبق راجنار كلافان، أن سيرجيو راموس قد تعمد إصابة زميله السابق محمد صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018.





وتحدث كلافان عن رأيه في تلك الواقعة في تصريحات لقناة "Betsafe Eesti" على موقع "يوتيوب" في بلده إستونيا، وقال: "اعتقد أن راموس تعمد إصابة محمد صلاح في نهاية دوري أبطال أوروبا".





وأضاف: "لقد تحدثنا كلاعبين في غرفة الملابس عما حدث، كانت هناك آراء مختلفة، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم حول نسبة تعمد راموس من عدمها، لكن في رأيي اعتقد أن سيرجيو ارتكب خطًا ضد محمد صلاح".





وتابع: "ربما لم يقصد راموس الأمر كما حدث، لكن عندما ترى سقوطهما معًا، أعتقد أنه بذل قصارى جهده ليكون ذلك مؤلمًا لمحمد صلاح".



