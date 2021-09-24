بايرن ميونيخ يسعي للتعاقد مع نجم تشيلسي





أفادت تقارير أوروبية عن تواصل نادي بايرن ميونيخ الألماني مع نجم تشيلسي للتعاقد معه.





حيث أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ تسعي لضم المدافع أنطونيو روديجر وتم أجراء العديد من اتصالات مع سهر سينيسي وكيلة المدافع.





وأضافت الصحيفة الألمانية، أن مطالب روديجر بشأن الراتب، يمكن أن تفسد الصفقة للذهاب للنادي البافاري.





ويرغب المدافع الألماني في الرحيل من بوابة البلوز قبل نهاية عقده الموسم المقبل والرحيل مجانًا، وكان طلب روديجر راتبا قدره 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع حتي يوافق على تجديد عقده مع تشيلسي، لكن إدارة النادي اللندني لا تريد إضافة أكثر من 50 ألفا فقط لراتبه الحالي، حيث يتقاضي 100 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.



