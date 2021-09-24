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تعرف على تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد القادمة بالدوري الإنجليزي

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري


يستضيف فريق مانشستر يونايتد، يوم السبت المقبل 25-9، فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي. 

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مصر
وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت السعودية
وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة للمباراة..
سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 1 بريميوم.

ترتيب الفريقين بالدوري..
يدخل الشياطين الحمر اللقاء وهو في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يكون فريق أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

التشكيل المتوقع لفريق أتلتيكو مانشستر يونايتد..
حراسة المرمي: ديفيد دي خيا.
في خط الدفاع: آرون فان بيساكا – ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شو.
في خط الوسط: بول بوجبا – فريد.
أمامهما: فان دي بيك – برونو فيرنانديز – جادون سانشو.
في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

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