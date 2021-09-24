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عمرو وهبة: "ماكو" فيلم مختلف.. والكواليس مليئة بالصعوبات
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 06:54 ص
وكالات
أكد الفنان الشاب عمرو وهبة، أن موضوع فيلم ماكو مختلف مضيفًا: "بالنسبة لي هو من أصعب ظروف العمل من حيث التصوير والتنفيذ والتدريب والتمثيل.
وتابع في تصريحات صحفية، أن الفيلم عبارة عن تجربة مختلفة جداً، ومليء بالصعوبات التي كان أبرزها التصوير تحت الماء، والذي كان يستمر يوميا لساعات طويلة.
واشار إلى أنه حصل على كورسات في الغطس حتى يفهم فكرة تصوير مشاهد الغطس تحت الماء، وهو ما تم التدريب عليه لأكثر من شهر، وحتى يمكن أن أتعامل مع ظروف تصوير المشاهد الصعبة في العمل.