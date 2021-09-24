عمرو وهبة: "ماكو" فيلم مختلف.. والكواليس مليئة بالصعوبات









أكد الفنان الشاب عمرو وهبة، أن موضوع فيلم ماكو مختلف مضيفًا: "بالنسبة لي هو من أصعب ظروف العمل من حيث التصوير والتنفيذ والتدريب والتمثيل.





وتابع في تصريحات صحفية، أن الفيلم عبارة عن تجربة مختلفة جداً، ومليء بالصعوبات التي كان أبرزها التصوير تحت الماء، والذي كان يستمر يوميا لساعات طويلة.



