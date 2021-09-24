"الموسيقيين": قرار وقف حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه.. فيديو

قال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن قرار االنقابة ولفنان هاني شاكر، نقيب الموسقيين، بوقف مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه.





وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الخميس الماضي كان هناك حفلا ومن المفترض أن يغني فيها مغني المهرجانات "عنبة" وتم منعه من الغناء لأنه من ضمن الموقوفين من النقابة.



