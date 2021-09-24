خبير سياسي: القيادة السياسية تستهدف بناء البشر قبل الحجر لمكافحة التطرف

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي مشروع القرن فهو إعجاز وليس إنجاز، لافتا أن القيادة السياسية تستهدف بناء البشر قبل الحجر والتوعية اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف الذي يؤدي للإرهاب.



وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هناك العديد من التغيرات المناخية التي تحدث في جميع دول العالم فشاهدنا الكثير من الحرائق في تركيا وقبرص والجزائر.



وحذر أستاذ العلاقات الدولية، من خطورة تأثير التغيرات المناخية على الأجيال القادمة في جميع دول العالم، لافتا أن القيادة السياسية تعي جيدا مدى خطورة الانبعاثات الحرارية على الدول النامية والفقيرة، مطالبا الدول التي تستخدم هذه الانبعاثات أن تتحمل مسئوليتها في الحفاظ على البيئة.