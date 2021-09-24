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أستاذ علاقات دولية: "حياة كريمة" مشروع القرن وهو إعجاز.. فيديو

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 06:52 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشروع حياة كريمة الذي يتم في مصر هو مشروع القرن وليس إنجاز وإنما إعجاز، ويستفيد من المشروع 58 مليون مواطن مصري على مستوى كل المحافظات المصرية، والقيادة السياسية تهتم ببناء البشر قبل الحجر، كما تهتم بالتوعية لأن هذه التوعية هي محاربة للفكر المتطرف الذي يؤدي للإرهاب.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فيما يخص التدهور البيئي، فنجد أن التغيرات المناخية التي تتم في العالم أجمع، نتج عنها حرائق في تركيا والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وهذا نتيجة التعامل الخاطئ.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار إلى نقطة جوهرية وهي أنه على الدول التي تستخدم الانبعاثات الحرارية تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على البئية وعلى تغير المناخ الذي يؤثر بشكل سلبي على العالم أجمع ومستقبل الأجيال القادمة.

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