Advertisements

خبير سياسي: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إعجاز وليس إنجاز

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 06:54 ص
بوابة الفجر
أشاد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لافتا أنه يعد مشروع القرن فهو إعجاز وليس إنجاز، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تستهدف بناء البشر قبل الحجر والتوعية اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف الذي يؤدي للإرهاب.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر أبرزت قدرتها على تبوء مقعدها في مصاف الدول المتقدمة، ليس فقط في سبيل الأمور السياسية وإنما في الأمور الاقتصادية وفي كل المجالات، وأصبحت هي المدافع الأول عن كل القضايا في كافة البلاد.

وحذر أستاذ العلاقات الدولية، من خطورة تأثير التغيرات المناخية على الأجيال القادمة في جميع دول العالم، لافتا أن القيادة السياسية تعي جيدا مدى خطورة الانبعاثات الحرارية على الدول النامية والفقيرة، مطالبا الدول التي تستخدم هذه الانبعاثات أن تتحمل مسئوليتها في الحفاظ على البيئة.

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موقف الأهلي النهائي من رحيل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

نجم تشيلسي مطلوب في بايرن ميونخ

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 4 ساعات

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

لاعب مانشستر سيتي على رادار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

أسطورة ليفربول يفضح نجم ريال مدريد السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الرئيس السيسي يحذر من مجاعة تنال من دول إفريقيا ويسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

استشاري تغيرات مناخية: الدول الأفريقية الأكثر تضررا من الانبعاثات الحرارية (فيديو)

خبير علاقات دولية: ضحايا التغيرات المناخية الآن أصبحت تقارب الحروب والإرهاب (فيديو)

وزيرة البيئة: مصر تدعم المبادرة القبرصية لتغير المناخ وضرورة دمج التكيف بها

وزير البيئة: مصر ستستضيف مؤتمر التغيرات المناخية لـ 2022م

أستاذ علاقات دولية: "حياة كريمة" مشروع القرن (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

11:31 م

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

04:03 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements