خبير سياسي: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إعجاز وليس إنجاز

أشاد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لافتا أنه يعد مشروع القرن فهو إعجاز وليس إنجاز، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تستهدف بناء البشر قبل الحجر والتوعية اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف الذي يؤدي للإرهاب.





وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر أبرزت قدرتها على تبوء مقعدها في مصاف الدول المتقدمة، ليس فقط في سبيل الأمور السياسية وإنما في الأمور الاقتصادية وفي كل المجالات، وأصبحت هي المدافع الأول عن كل القضايا في كافة البلاد.



