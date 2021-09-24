خبير سياسي يطالب الدول المتقدمة بتحمل مسئوليتها تجاه البلاد النامية

حذر الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، من خطورة تأثير التغيرات المناخية على الأجيال القادمة في جميع دول العالم، لافتا أن القيادة السياسية تعي جيدا مدى خطورة الانبعاثات الحرارية على الدول النامية والفقيرة، مطالبا الدول التي تستخدم هذه الانبعاثات أن تتحمل مسئوليتها في الحفاظ على البيئة.





وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هناك العديد من التغيرات المناخية التي تحدث في جميع دول العالم فشاهدنا الكثير من الحرائق في تركيا وقبرص والجزائر.



