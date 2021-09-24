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خبير سياسي يطالب الدول المتقدمة بتحمل مسئوليتها تجاه البلاد النامية
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 06:55 ص
حذر الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، من خطورة تأثير التغيرات المناخية على الأجيال القادمة في جميع دول العالم، لافتا أن القيادة السياسية تعي جيدا مدى خطورة الانبعاثات الحرارية على الدول النامية والفقيرة، مطالبا الدول التي تستخدم هذه الانبعاثات أن تتحمل مسئوليتها في الحفاظ على البيئة.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هناك العديد من التغيرات المناخية التي تحدث في جميع دول العالم فشاهدنا الكثير من الحرائق في تركيا وقبرص والجزائر.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر أبرزت قدرتها على تبوء مقعدها في مصاف الدول المتقدمة، ليس فقط في سبيل الأمور السياسية وإنما في الأمور الاقتصادية وفي كل المجالات، وأصبحت هي المدافع الأول عن كل القضايا في كافة البلاد.