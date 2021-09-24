حامد فارس: 58 مليون مصري استفادوا من "حياة كريمة" حتى الآن

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشروع حياة كريمة الذي يتم في مصر هو مشروع القرن، واستفاد منه 58 مليون مواطن مصري على مستوى كل المحافظات المصرية، والقيادة السياسية تهتم بالتوعية لأن هذه التوعية هي محاربة للفكر المتطرف الذي يؤدي للإرهاب.





وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فيما يخص التدهور البيئي، فنجد أن التغيرات المناخية التي تتم في العالم أجمع، نتج عنها حرائق في تركيا والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وهذا نتيجة التعامل الخاطئ.



