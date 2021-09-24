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أميرة عبيد تكشف عن سبب صادم للعداوة بين الأشقاء.. فيديو

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 06:58 ص
بوابة الفجر
قالت الإعلامية أميرة عبيد، إنه لا يوجد مبرر يجعل الأشقاء أعداء، ولكن من الطبيعي وجود خلافات عادية بين الإخوة قد تؤدي لحالة من الخصام، ولكن لا تصل للعداوة.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن البعض أرجع عداوة الأشقاء إلى التربية الخطأ من الوالدين أو التفرقة بينهم في المعاملة أو الميراث وغير ذلك، كما أن هناك خلافات أو عداوة قد تحدث بسبب زوجة الأخ وتدخلاتها بين الأشقاء للتفرقة بينهم لصالح زوجها.

وتابعت: "كل الأسباب دي عمرها ما كانت مبرر أبدا للعدواة بين الإخوات، كل الحكاية عدم رضا وضعف إيمان وعدم حب الخير للآخرين".

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