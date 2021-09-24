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أميرة عبيد: الأبناء يرثون صفات الآباء العدوانية (فيديو)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 06:58 ص
بوابة الفجر
قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن الشخص ذو الطابع والصفات السيئة والتي تحمل عداوة شديدة لنفسه ولأقرب الشخصيات منه، من الطبيعي أن يكون له تأثيرا كبيرا على أسرته وتحديدا أطفاله.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أن تلك الشخصيات السامة حين تتزوج وتنجب، فمن الطبيعي أن يتسرب الحقد منهم لأطفالهم دون أن يشعروا بذلك، موضحة "على سبيل المثال، لما الطفل أو الطفلة يسمعوا أبوهم بيتكلم عن عمهم الغني بكل حقد وعدم احترام، ويسمعوا كمان أمهم بتتكلم عن أختها المتدلعة اللي جوزها بيسفرها كل سنة وملبسها ومشيكها وغيرة من القر والحاسد وتفضل تتخانق مع جوزها بسبب المقارنات، الأطفال هيعملوا ايه".

وتابعت، "السؤال بقى.. هل الأطفال دي هتطلع تحب بعض ويخافوا على بعض ويتمنوا الخير لبعض.. مستحيل، هيطلعوا زرع شيطاني لا ينفع ولا ينتج.. هو يدوب يضر وخلاص".

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