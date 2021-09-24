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أميرة عبيد: 3 صفات تجعل من الإنسان عدوا لنفسه وللآخرين.. فيديو

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن هناك بعض الصفات التي تتجمع في الأشقاء وتجعل منهم أعداءً، من بينها ضعف الإيمان بالله وعدم حب الآخرين والطمع، وهي سمات لو اجتمعت في شخص واحد ستجعل منه شخصية عدائية.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "لما كل الصفات دي تجتمع في إنسان، من الطبيعي هيكون شخصية سامة وهيخلق عداوة مع أقرب الناس له، وعمره ما هيعرف يربي أولاده على التماسك والترابط".

وتابعت، أنه كنتيجة حتمية لتلك الشخصية السامة، تظهر أجيال من الإخوة الأعداء، وذلك حينما لا يحترم الأب أشقائه وتشعر الأم بالغيرة من شقيقاتها، وتربي أبنائها على الحقد والكراهية من أبناء عائلتهم.

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