أميرة عبيد: 3 صفات تجعل من الإنسان عدوا لنفسه وللآخرين.. فيديو

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن هناك بعض الصفات التي تتجمع في الأشقاء وتجعل منهم أعداءً، من بينها ضعف الإيمان بالله وعدم حب الآخرين والطمع، وهي سمات لو اجتمعت في شخص واحد ستجعل منه شخصية عدائية.





وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "لما كل الصفات دي تجتمع في إنسان، من الطبيعي هيكون شخصية سامة وهيخلق عداوة مع أقرب الناس له، وعمره ما هيعرف يربي أولاده على التماسك والترابط".



