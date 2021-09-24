استشاري أسري تكشف أسباب عداوة الأشقاء وطرق معالجتها

قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري أسري وتربوي، إن العداوة بين الأخوات تأتي بالوراثة، فعند رؤية الأبناء سوء معاملة والدتهم لأشقائها ستنتقل هذه الأفة إلى أبنائها، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني.





وأضافت الدكتورة إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "الأب والأم قدوة لأبنائهم فهم وبالتالي يكون تقليد تصرفاتهم أمر طبيعي، بالإضافة إلى عدم العدل بين الأشقاء وتفضيل أحدهم على الآخر والتفرقة في التعامل بينهم.



