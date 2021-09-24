Advertisements

أستشاري أسري: تشبيه الأبناء بالآباء يؤدي إلى عداوة بين الأشقاء

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
قالت إيمان الريس، استشاري علاقات أسرية وتربوية، إن المرأة هي التي تقوم بتربية الأبناء بشكل كبير دون الأب، ومتواجدة معهم طول الوقت في المنزل، وبالتالي هي المسؤولة عن نشأتهم وعن حصاد نتيجة تلك النشأة.

وأضافت إيمان الريس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن نتيجة تربية الأم السليمة للأبناء تظهر حينما يكبروا ويكونوا أسوياء نفسيا وعلاقتهم جيدة ببعضهم وبينهم مودة ورحمة.

وتابعت، أن أحيانا المشكلات الأسرية بين الزوجين، تجعل الأبناء يكرهون بعضهم، حينما تقول له الأم على سبيل المثال (أنت شبه باباك)، أو العكس بالنسبة للأب حين يخبر أحد أبنائه بأن (تصرفاتك زي مامتك)، وبالتالي تنشأ العداوة بين الأشقاء.

أخبار تهمك

موقف الأهلي النهائي من رحيل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

نجم تشيلسي مطلوب في بايرن ميونخ

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس السيسي يحذر من مجاعة تنال من دول إفريقيا ويسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي

منذ حوالي 8 ساعات

لاعب مانشستر سيتي على رادار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أسطورة ليفربول يفضح نجم ريال مدريد السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

11:31 م

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

04:03 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements