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أستشاري أسري: تشبيه الأبناء بالآباء يؤدي إلى عداوة بين الأشقاء
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:01 ص
قالت إيمان الريس، استشاري علاقات أسرية وتربوية، إن المرأة هي التي تقوم بتربية الأبناء بشكل كبير دون الأب، ومتواجدة معهم طول الوقت في المنزل، وبالتالي هي المسؤولة عن نشأتهم وعن حصاد نتيجة تلك النشأة.
وأضافت إيمان الريس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن نتيجة تربية الأم السليمة للأبناء تظهر حينما يكبروا ويكونوا أسوياء نفسيا وعلاقتهم جيدة ببعضهم وبينهم مودة ورحمة.
وتابعت، أن أحيانا المشكلات الأسرية بين الزوجين، تجعل الأبناء يكرهون بعضهم، حينما تقول له الأم على سبيل المثال (أنت شبه باباك)، أو العكس بالنسبة للأب حين يخبر أحد أبنائه بأن (تصرفاتك زي مامتك)، وبالتالي تنشأ العداوة بين الأشقاء.