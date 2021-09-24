استشاري أسري: الأم المتسلطة تنشئ أطفالا شخصيتهم ضعيفة

قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري أسري وتربوي، إن الأب هو العمود الأساسي للأسرة المصرية لما يتميز به من عقل راجح وقادر على أن انهاء الخلافات بين الأبناء حال نشوب عداء بينهم، لافتا أن تفضيل بعض الأشقاء على بعض يولد حقد وحسد وغل بينهم لن يزول أثره أبدا.





وأضافت الدكتورة إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب أن يكون البيت قائم على العدل والمساواة بين الأبناء، مضيفة أن الأم المتسلطة تنشء أطفال شخصيتهم ضعيفة.



