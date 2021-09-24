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استشاري أسري: الأم المتسلطة تنشئ أطفالا شخصيتهم ضعيفة
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:04 ص
قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري أسري وتربوي، إن الأب هو العمود الأساسي للأسرة المصرية لما يتميز به من عقل راجح وقادر على أن انهاء الخلافات بين الأبناء حال نشوب عداء بينهم، لافتا أن تفضيل بعض الأشقاء على بعض يولد حقد وحسد وغل بينهم لن يزول أثره أبدا.
وأضافت الدكتورة إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب أن يكون البيت قائم على العدل والمساواة بين الأبناء، مضيفة أن الأم المتسلطة تنشء أطفال شخصيتهم ضعيفة.
وتابعت استشاري أسري وتربوي، يجب على الوالدين تربية أبنائهم على العطاء والعدل والاحترام واتباع القدوة الحسنة، مشيرة أن المرأة هي التي تقوم بتربية الأبناء بشكل كبير دون الأب، ومتواجدة معهم طول الوقت في المنزل، وبالتالي هي المسؤولة عن نشأتهم وعن حصاد نتيجة تلك النشأة.