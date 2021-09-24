أميرة عبيد: "الناس بتستخدم مصطلح الحرية الشخصية بشكل خاطئ".. فيديو

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن المرأة في الوقت الحالي أصبح لها شأن كبير في المجتمع والشارع المصري، وهو ما ظهرت معه علامات استفهام كثيرة حول شخصيتها المعاصرة، وهل اختلفت عن المرأة في الأزمان السابقة.





وتساءلت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، عن كيفية تصرف الزوجة في الوقت الحالي أثناء خلافها مع زوجها، بعدما أصبح لها شأن كبير حاليا، وهل لهذا الأمر تأثير على حياتها الزوجية.



