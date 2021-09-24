خبير أسري: صمت المرأة عند الخلاف مع زوجها قوة

قال أيمن محفوظ، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، إن المرأة حينما تتحدث تتكلم بلغة واحدة فقط، وحين تصمت تتحدث لغات كثيرة، فالصمت عند الزوجة تحمل معاني كثيرة جدا، فالرجل يراها معاني راقية وجميلة.



وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "هي هما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن أغلب الرجال يحبون المرأة التي تصمت، حيث يروها غامضة، موضحا أن المرأة أو الزوجة التي تصمت في وقت الخلافات مع زوجها هي سيدة قوية.



وتابع، "الست اللي بتسكت وقت الخناقة هي زوجة بتحافظ على بيتها وكيانها وجوزها، وهو أمر يقدره الزوج بكل تأكيد، ولكن الزوج الراجل بجد مش أي زوج".