خبير أسري: "المرأة تكبر في عين زوجها بهذه الحالة"

قال أيمن محفوظ، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، إن الرجل قائد المسيرة في الحياة الزوجية، والزوجة التي تصمت أثناء الخلافات أو المشاجرات الزوجية خوفا على منزلها وكيانها وزوجها "تكبر في عين الزوج العاقل".





وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "هي هما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن أغلب الرجال يحبون المرأة التي تصمت، حيث يروها غامضة، موضحا أن المرأة أو الزوجة التي تصمت في وقت الخلافات مع زوجها هي سيدة قوية.



