Advertisements

خبير أسري: "المرأة تكبر في عين زوجها بهذه الحالة"

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:06 ص
بوابة الفجر
قال أيمن محفوظ، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، إن الرجل قائد المسيرة في الحياة الزوجية، والزوجة التي تصمت أثناء الخلافات أو المشاجرات الزوجية خوفا على منزلها وكيانها وزوجها "تكبر في عين الزوج العاقل".

وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "هي هما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن أغلب الرجال يحبون المرأة التي تصمت، حيث يروها غامضة، موضحا أن المرأة أو الزوجة التي تصمت في وقت الخلافات مع زوجها هي سيدة قوية.

وتابع، أن الزوجة حينما تعامل الزوج بندية وتقول له "أنا زيي زيك وتخرب البيت عشان خاطر كرامتها، هنا يبقى البيت أهم من كرامتها".

أخبار تهمك

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سير

منذ حوالي 11 ساعة

نجم تشيلسي مطلوب في بايرن ميونخ

منذ ساعة و 26 دقيقة

موقف الأهلي النهائي من رحيل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة موسيماني في مواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الرئيس السيسي يحذر من مجاعة تنال من دول إفريقيا ويسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي

منذ حوالي 8 ساعات

أسطورة ليفربول يفضح نجم ريال مدريد السابق

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب مانشستر سيتي على رادار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

01:00 م

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

11:31 م

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

04:03 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements