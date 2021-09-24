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خبير أسري: صمت الزوجة يكون في حالة الغضب فقط.. ما عدا ذلك "خرس زوجي"
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:07 ص
قال أيمن محفوظ، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، إن صمت المرأة في مع زوجها يجب أن يكون أثناء الخلافات الزوجية أو المشاجرات فقط، ولكن ليس في الحياة الزوجية كلها، حتى لا يصل الأمر لحالة من الخرس الزوجي.
وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "هي هما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن الرجل قائد المسيرة الحياتية، والزوجة التي تصمت أثناء الخلافات خوفا على منزلها وكيانها هي زوجة عاقلة، وأغلب الرجال يحبون المرأة التي تصمت في هذه الحالة لإنهاء الخلاف سريعا.
وتابع، أنه يجب الاختيار الجيد لشريك الحياة منذ بدايتها، حتى لا نصل لمرحلة من الخرس الزوجي والخلافات المتكررة والندية بينهما، فالزوجة حينما تعامل زوجها بندية وتقول له "أنا زيي زيك وتخرب البيت عشان خاطر كرامتها، هنا يبقى البيت أهم من كرامتها".