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متخصصة شؤون الأسرة: صمت الزوجة عند الخلاف ضعف شخصية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:08 ص
بوابة الفجر
قالت نيڤين وجيه المحامية والمتخصص في شؤون الأسرة، إن المرأة التي تصمت عند إهانة زوجها، أو عند نشوب خلاف يكون بسبب ضعف في الشخصية، موضحة أن هناك بعض الزواجات تصمت من أجل الحفاظ على بينها واستقرار ومن دافع حبها له.

وأضافت نيڤين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب على المرأة أن تختار الوقت المناسب لمناقشة زوجها في أي أمر خلافي بينهم، لافتة أن الحياة مشاركة بين الزوجية ويجب أن تكون الزوجة لها رأي في البيت.

وتابعت المتخصص في شؤون الأسرة، يجب على الزوج أن يشارك زوجته في جميع القرارات من أجل استقرارا الحياة بينهما، مشيرة أن الحياة الزوجية في أصل تكون قائمة على التراحم والحب والعدل.

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