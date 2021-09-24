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أميرة عبيد توجه نصيحة للزوجين: "الصمت وقت الخلاف مش ضعف"

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:09 ص
بوابة الفجر
قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن صمت أحد الزوجين أثناء الخلافات الزوجية ليس ضعفا أو عجزا كما يصوره البعض، وإنما قد يكون وسيلة لتهدئة الأمر.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن هناك من يصف المرأة التي تلتزم الصمت وقت الخلاف مع زوجها وتتركه حتى يهدأ بالضعيفة وآخرين يصفونها بالقوية، متابعا: "الصمت أثناء الخلافات ولا هو ضعف ولا هو قوة ولا السكوت علامة رضا".

وتابعت: "إحنا مش محتاجين صمت وسكوت ولا محتاجين خلافات تتعب أعصابنا، إحنا محتاجين نطبطب على بعض محتاجين نخاف على زعل بعض، محتاجين نكمل بعض ونشيل بعض".

وأردفت، "يا كل ست جوزك المخنوق العصبي محتاج طبطبة واحترام، يا كل رجل مراتك العنيدة النكدية محتاجة احتواء وتقدير.. الخلاصة وكملوا بعض لبعض مش على حساب بعض".

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