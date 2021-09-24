مشادة كلامية بين ضيوف برنامج "هي وهما" بسبب ندية المرأة مع زوجها



وقالت نيڤين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن المرأة التي تصمت عند إهانة زوجها، أو عند نشوب خلاف يكون بسبب ضعف في الشخصية، موضحة أن هناك بعض الزواجات تصمت من أجل الحفاظ على بينها واستقرار ومن دافع حبها له.



وتابعت يجب على المرأة أن تختار الوقت المناسب لمناقشة زوجها في أي أمر خلافي بينهم، لافتة أن الحياة مشاركة بين الزوجية ويجب أن تكون الزوجة لها رأي في البيت، مضيفة أنه يجب على الزوج أن يشارك زوجته في جميع القرارات من أجل استقرارا الحياة بينهما، مشيرة أن الحياة الزوجية في أصل تكون قائمة على التراحم والحب والعدل.



وعلق أيمن محفوظ، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، قائلا: إن الرجل قائد المسيرة في الحياة الزوجية، والزوجة التي تصمت أثناء الخلافات أو المشاجرات الزوجية خوفا على منزلها وكيانها وزوجها "تكبر في عين الزوج العاقل".

وقعت مشادة كلامية بين نيڤين وجيه المحامية والمتخصص في شؤون الأسرة، وأيمن محفوظ، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة.