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تعرف على إيرادات فيلم "Don't Breathe 2"

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:49 ص
Dont Breathe 2
Dont Breathe 2

حقق  فيلم الرعب   Don't Breathe 2، إيرادات تصل 46 مليونًا و 4 آلاف دولار منذ طرحه بدور العرض السينمائى المختلفة حول العالم في 13 أغسطس الماضى.

وكان الفيلم قد حقق العمل إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و622 ألف دولار في العرض الافتتاحى بـ 3005 دار عرض أمريكية.

فيلم Don't Breathe 2، من بطولة كل من ستيفن لانج، بريندان سيكستون الثالث، مادلين جريس، ستيفاني ارسيلا، روتشي ويليامز، بوبي سكوفيلد، آدم يونج، ستيفان رودري، ديانا بابنيكوفا، كريستيان زاجيا، رون روجيل.

 


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فيلم سينما دور عرض سينمائي ايرادات Dont Breathe 2

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