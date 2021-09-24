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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 24-9-2021

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
شمل تقرير المتابعة الشهرية لحركة الأسواق المحلية - الذي تلقاه المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية - أسباب ارتفاع اسعار الخضر الطازجة خلال الشهر الماضي والذي يرجع لنظام العروة الزراعية ومواسم الزراعة و الحصاد للمحاصيل الموسمية وتوقع التقرير أن تشهد الأسواق استمرارا في انخفاض أسعار الخضروات الطازجة الموسمية خلال الشهر الحالي لتعود لمعدلاتها الطبيعية مع بداية الشهر المقبل .

وشهدت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، استقرارا وفقا لأسعار سوق العبور للجملة، وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

 ماهي أسعار الخضراوات اليوم ؟

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-10جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو.

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