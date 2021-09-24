وزير خارجية هنغاريا يؤكد تسييس مسلك اللقاحات في الاتحاد الأوروبي









قال بيتر سيارتو وزير خارجية هنغاريا، إنه يوجد تسييس في مسالك الاتحاد الأوروبي وربما في مسالك منظمة الصحة العالمية، تجاه موضوع اللقاحات.





وأضاف الوزير الهنغاري، خلال تعليقه على الوضع حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي: "يؤسفني أن أقول إنه منذ تفشي الوباء تمت ملاحظة، ظاهرتين: الإيديولوجية والتسييس".





وشدد الوزير الهنغاري، على أن ذلك يعتبر مشكلة كبيرة فعلا.





ووفقا له، لم تنظر حكومة بودابست أبدا إلى موضوع اللقاحات من وجهة نظر عقائدية.



