تطورات رحيل نجم الأهلي وفسخ عقده

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي ما تردد حول رغبة إدارة المارد الأحمر في فسخ عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.





أمير توفيق يجتمع بالنيجيري أجاي





وترددت أنباء عن رغبة الأهلي في رحيل اللاعب الجنوب أفريقي بسبب إصابات الأخير المتكررة.





ونفى مدير التعاقدات في تصريحات خاصة حقيقة رحيل اللاعب بأي شكل من الأشكال في الفترة الحالية مؤكدا على أن إصابته وارده وسيعود سريعا للملاعب في الأيام القادمة.





ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر في المباراة المقرر لها غدا السبت على ملعب الاسكندرية .



