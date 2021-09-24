تعرف على صفقات بيراميدز حتى الآن في الميركاتو الصيفي

نجح مجلس إدارة نادي بيراميدز في التعاقد مع عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومن المقرر أنها لن تكن هي الأخيرة في صفقات الفريق خلال الميركاتو الجاري.





حيث أعلن مسئولى الفريق السماوي تعاقدهم حتى الآن مع ثلاث لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





صفقات بيراميدز حتى الآن





أعلن نادى بيراميدز عن أتمام ثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهم: " فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي السابق ووقع للسماوي في صفقة انتقال حر، وعبد الله مجدي للعب خط وسط مصر المقاصة السابق بعقد لمدة 5 سنوات.





كما انضم أيضًا مخمود صابر لاعب النجوم والذي كان معارًا إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة الماضية، ولكنه تم تفعيل بند الشراء ووقع اللاعب على عقود انتقاله إلى السماوي لمدة 5 مواسم.



