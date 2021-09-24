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أستون فيلا يفقد نجمه 21 يوما بسبب الإصابة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 09:00 ص
استون فيلا
استون فيلا
وكالات
قال مدرب أستون فيلا دين سميث، إن الجناح ليون بيلي سيغيب نحو ثلاثة أسابيع عن الفريق لإصابة في الفخذ خلال الفوز 3-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى لاعب جاميكا، المنضم إلى فيلا قادماً من باير ليفركوزن في أغسطس مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار)، للعودة ضد ولفرهامبتون واندرارز يوم 16 أكتوبر .

وأبلغ سميث الصحافيين: "ليون تعرض لإصابة ستبعده حتى نهاية فترة التوقف الدولي، نأمل في عودته في مباراة ولفرهامبتون، لكننا بحاجة لإعادة تقييم حالته قريباً، من أجل معرفة مدى شفائه على مدار الأيام العشرة المقبلة".

ويحل فيلا ضيفاً على مانشستر يونايتد في الدوري يوم السبت، ثم يخرج لمواجهة توتنهام هوتسبير في الثالث من أكتوب.

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