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الليلة.. أحمد السعدني ضيف "أبلة فاهيتا"

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 09:22 ص
أحمد السعدني
أحمد السعدني
الفجر الفني
روج الفنان أحمد صلاح السعدني، لحلقته في برنامج "لايف من الدوبلكس"، من خلال نشر صورة تجمعه مع أبلة فاهيتا،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "السعدني" على الصورة قائلًا:" يوم الجمعة مع الأبلة ام لسان طويل".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد صلاح السعدني فيلم 200 جنيه، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وليلى علوي، خالد الصاوي، وهاني رمزي، وأحمد رزق، وغادة عادل،، وملك قورة، ومي سليم، ودينا فؤاد، وبيومي فؤاد،، كما يظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف خلال أحداث الفيلم، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، وإنتاج محمود عبد الحميد، ووائل علي.

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