الليلة.. أحمد السعدني ضيف "أبلة فاهيتا"

روج الفنان أحمد صلاح السعدني، لحلقته في برنامج "لايف من الدوبلكس"، من خلال نشر صورة تجمعه مع أبلة فاهيتا،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلق "السعدني" على الصورة قائلًا:" يوم الجمعة مع الأبلة ام لسان طويل".







