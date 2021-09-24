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مصرع طفل في حادث تصادم تروسيكل بعمود إنارة بالفيوم

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
إسعاف- أرشيفية
إسعاف- أرشيفية
الفيوم: ريهام على
لقي طفل في العقد الأول من العمر مصرعه أثناء قيادته لتروسيكل بسرعة زائدة حيث اصطدم بعامود إنارة أمام مقابر البارودية بمدينة الفيوم مما أدى إلى نزيف داخلي ولقي مصرعه أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة بمستشفى الفيوم العام.

مدير أمن الفيوم
تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث اصطدام تريسيكل بأحد أعمدة الإنارة بمنطقة مقابر البارودية دائرة القسم.

كواليس الحادث
ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصاب ويدعي مروان.م في حاله يرثى لها للمستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم لكن كأن السر الإلهي قد نفذ ولقي مصرعه إثر قوة الاصطدام الذي سبب له نزيف داخلي.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من المعاينة الأولية في مكان الواقعة اصطدام التروسيكل بأحدي الإنارة بسبب السرعه الزائدة وعدم قدرة الصبي في التحكم بالقيادة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة ولحين إصدار تصريح بالدفن.

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مصرع طفل عمود إنارة حادث تصادم تروسيكل الفيوم

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