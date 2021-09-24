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موسيماني يظهر العين الحمراء لنجوم الأهلي

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
موسيماني
موسيماني
هايدي يسري
ظهر بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأهلي للنادي الأهلي، وجهه العنيف الآخر للاعبين بعد خسارة لقب السوبر المصري.

وهدد اللاعبين المقصرين بالاستبعاد الفني في الفترة المقبلة، خصوصًا أن الإدارة لن تسمح لأي لاعب أو عضو بالجهاز الفني أن يتقاصر في حق النادي.

وطلب المدير الفني أن يتم تجهيز تقرير شامل عن فريق إنبي قبل مواجهة السبت لدراسة المنافس بشكل جيد، وكي يستطيع تحديد مواطن القوة والضعف لتجهيز خطته الفنية في التعامل معها خلال اللقاء.

حيث أكد إن خسارة السوبر المحلي، كانت بسبب استهتار اللاعبين بالمنافس وعدم تحقيق الفوز عليه للمرة الثانية في أقل من شهر دليل على القصور الفني، ولن يسمح بتكرير هذا مرة آخري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي في دور الـ16 لكأس مصر، والمقرر لها غدا السبت .

وشدد موسيماني على اللاعبين، ضرورة نسيان ما حدث في السوبر المحلي والتركيز فقط على إعادة الروح القتالية في لقاء إنبي المنتظر، حتي تكون هذه البداية لمصالحة الجماهير وتعويض خسارة السوبر.

وكان قد خسر الأهلي لقب السوبر المصري من طلائع الجيش بركلات جزاء، بعد ما قدم اللاعبين اداء مخيب للجماهير.

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رياضة خسارة السوبر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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