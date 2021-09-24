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مدرب قادش يعترف: كنا أفضل من برشلونة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
مدرب قادش
مدرب قادش
وكالات
قال مدرب قادش، ألفارو ثيربيرا، عقب التعادل بلا أهداف أمام برشلونة، إن فريقه كان "الأفضل" عقب طرد لاعب الفريق الكاتالوني فرينكي دي يونغ في الشوط الثاني من المباراة.

وصرح المدرب عقب اللقاء مساء الأحد، أنهم كانوا يفكرون في الفوز لكنهم كانوا معرضين للخسارة أيضاً.
وأشاد بأداء لاعبيه، لكنهم افتقدوا إلى الدقة أمام مرمى الخصم.

وأبرز المدير الفني لقادش الأداء "الدفاعي" لفريقه، لكنهم لم يكونوا "موفقين في اللمسة الأخيرة وأمام المرمى".

وتعادل برشلونة الأحد، مع فريق قادش دون أهداف في ختام مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا" في اللقاء الذي احتضنه ملعب رامون دي كارانزا.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة الـ9 محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع قادش رصيده إلى النقطة الـ6 محتلاً المركز الـ14.

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