الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

رفض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، لفكرة عودة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء، لتولى القيادة الفنية، حال رحيل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى.





الخطيب يغلق الباب أمام عودة فايلر





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الخطيب يرفض تمامًا عودة فايلر لتولي قيادة الأهلي، حتى لو قدم المدير الفنى السويسرى بعض الضمانات بالاستمرار مع الفريق والالتزام بشروط مجلس الإدارة.





وقدم فايلر خلال ولايته الأولي مع الفريق أداء مميز وتمكن من قيادة الأهلي للتتويج ببطولة الدوري الممتاز وبلوغ نهائي كأس مصر ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى، استبعاد اسم رينيه فايلر، رغم طرحه من جانب أحد أعضاء لجنة التخطيط داخل المارد الحمراء خلال الساعات الماضية.





والجدير بالذكر أن تعثرت نتائج موسيماني مع النادى الأهلى، حيث خسر الفريق الأحمر لقب الدورى الممتاز الذى حصل عليه الزمالك، كما خسر الفريق لقب السوبر المحلى الذى حصل عليه فريق طلائع الجيش.



