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مورينيو يعلق على واقعة طرد نجم روما

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:01 ص
مورينيو
مورينيو
وكالات
قال مدرب روما جوزيه مورينيو، إن فريقه سيفعل كل ما في وسعه لإلغاء طرد لورينتسو بليجريني قبل مواجهة لاتسيو يوم الأحد المقبل، في قمة العاصمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وطُرد قائد روما لحصوله على الإنذار الثاني في اللحظات الأخيرة في الفوز 1-0 على أودينيزي في الدوري بعد رفع ذراعه عندما قفز للعب الكرة بضربة رأس.

وسيغيب بليغريني عن مواجهة لاتسيو يوم الأحد بسبب الطرد.

وأبلغ مورينيو خدمة دازون للبث: "لا أعلم اللوائح في إيطاليا لكني أريد معرفتها، لو يمكننا أن نساعده على اللعب سنفعل ذلك، أشك أن يقول أي شخص إنها تستحق الإنذار الثاني، شخص واحد، لكني لا أقول إنه سيلعب يوم الأحد".

وسيكون غياب بليغريني ضربة قوية لروما بعد البداية الرائعة للاعب الإيطالي في الدوري هذا الموسم إذ أحرز ثلاثة أهداف في أول خمس مباريات.

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