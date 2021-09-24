غازبروم الروسية تناقش فرصا للاستثمار في الجزائر





قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن شركة غازبروم إي.بي إنترناشونال التابعة لشركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم أجرت محادثات بشأن فرص الاستثمار في الجزائر لتعزيز الشراكات مع شركة الطاقة الحكومية سوناطراك.





وقالت في بيان، بعد اجتماع بين وزير الطاقة محمد عرقاب ومدير عام الشركة التابعة سيرجي تومانوف، إن المحادثات تركزت على الاستثمار في التنقيب والإنتاج والنقل وتطوير البنية التحتية للغاز إلى جانب تسويق الغاز.





وافقت الجزائر عضو أوبك ومصدر الغاز على قانون جديد للطاقة يقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب بهدف التغلب على ركود في إنتاج النفط والغاز وزيادة الصادرات.





وقال البيان إن عرقاب "اغتنم هذه الفرصة لإبلاغ الوفد الروسي بالمزايا التي يوفرها قانون المحروقات الجديد".