النفط يواصل الصعود لليوم الرابع على التوالي





واصلت أسعار النفط صعودها لليوم الرابع على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة لكن أول بيع لاحتياطيات الخام الحكومية في الصين حد مؤقتا من هذا الارتفاع.





وبحلول الساعة 0321 بتوقيت غرينتش ارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين يوم الخميس وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.





وارتفع سعر النفط الأميركي ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 73.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس آب.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع أن المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن أدى الضرر الناجم عن إعصارين إلى ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.





وتراجعت الأسعار لفترة وجيزة اليوم الجمعة بعد أول بيع عام لاحتياطيات الدولة في الصين.





واشترت شركة بتروتشاينا المملوكة للدولة وشركة هينجلي للبتروكيماويات أربع شحنات يبلغ مجموعها نحو 4.43 مليون برميل حسبما قالت مصادر لرويترز.





وقال محللو مؤسسة وودماك قبل المزاد مباشرة إنه لن يكون له تأثير يذكر على السوق بسبب حجم البيع بالنسبة لاستهلاك الصين ووارداتها.