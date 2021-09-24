ريم البارودي تغازل جمهورها بإطلالة مميزة





ونشرت " البارودي"، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".





وظهرت "ريم" بإطلالة مميزة، واعتمدت ارتداء الملابس الصيفية لتودع فصل الصيف وتستقبل الشتاء بابتسامة رقيقة.





يذكر أن شاركت ريم البارودى في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

غازلت الفنانة ريم البارودي جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها من أحدث ظهور.