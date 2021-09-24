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"شل" تستكمل صفقة بيع أصول الصحراء الغربية في مصر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
أكملت كلاً من شل مصر وشل النمسا (إحدي الشركات التابعة لشركة Royal Dutch Shell plc ) بيع أصولهم المنتجة والاستكشافية بمنطقة الصحراء الغربية إلى تحالف مكون من شركات تابعة لشركتي كايرون بتروليم كوربوريشن وCairn Energy PLC، مقابل قيمة ابتدائية تصل إلى 646 مليون دولار، بالإضافة إلى دفعات إضافية قد تصل إلى 280 مليون دولار في الفترة من 2021 وحتى 2024 وذلك بناءً على على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة.

وتم إعلان البيع في 9 مارس 2021 في حين أن التاريخ الفعلي للمعاملة هو 1 يناير 2020، ويأتي إتمام الصفقة بعد استلام كافة الموافقات الحكومية واللوائح التنظيمية.

ويمثل تاريخ 1 يناير 2020 تاريخ انتقال الفائدة الاقتصادية إلى المشترين. سيتم تعديل المقابل لصافي التدفقات النقدية بعد هذا التاريخ.

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