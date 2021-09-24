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أستاذ فيروسات: مصر محظوظة بتوفر كميات كبيرة من اللقاح لديها (فيديو)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، إن معظم دول العالم تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك نتيجة تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأشار "الشبيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن دول العالم التي أعطت مواطنيها جرعتين من اللقاح بصدد إعطاء جرعة ثالثة لمن هم فوق 65 مثل أمريكا وإنجلترا، وهو ما يؤكد على أهمية وفاعلية اللقاح.
وأضاف أن مصر محظوظة بتوفر كميات كبيرة من اللقاح لديها، فضلا عن اتجاهها للتصنيع المحلي، متابعا: "إحنا محظوظين لأننا من أكبر الدول في المنطقة بين الدول متوسطة ومنخفضة الدخل التي حصلت على نسبة من اللقاحات تجاوزت 8%".
ولفت إلى أن بعض الدول المتقدمة أجرت دراسات على تأثير تنوع اللقاحات على الشخص الواحد، فجاءت معظم النتائج ان حصول شخص واحد على جرعتين مختلفين من اللقاح أمر إيجابي ولا يوجد خطر منه، ويحفز جهاز المناعة.

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