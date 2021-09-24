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وزير الري يكشف الهدف من تنفيذ المشروعات القومية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:25 ص
وزير الري
وزير الري
مصطفى الملاح
تواصل اجهزة وزارة الموارد المائية والري العمل على تطوير المنظومة المائية من خلال مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروع التحول لنظم الري الحديث، وذلك فى اطار رؤية الوزارة بتنفذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية.

تأهيل ترع بأطوال 9109 كيلومتر

وصرح "عبد العاطى" أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها، موضحًا أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى 20 ألف كيلومتر، مشيرا إلى أنه تم تأهيل ترع حتى الآن باطوال تصل الى 9109 كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل 2636 كيلومتر حتى الآن.

طرح 15 عقدا لتأهيل المساقى بـ6 محافظات

وأشار وزير الري إلى أنه تم طرح حتى الآن 15عقد لتأهيل المساقى بمحافظات "القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط" بإجمالي 557 مسقى بأطوال 466 كيلومتر مؤكدًا أنه تم نهو التنفيذ في 22 كيلومتر وجاري التنفيذ في باقى الأطوال.

تنفيذ التحول لنظم الري الحديث فى زمام 489 ألف فدان

وقال "عبدالعاطي" إنه تم تحقيق التحول لنظم الري الحديث فى زمام 489 الف فدان، وذلك ضمن خطة لتحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي

جديرا بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.

كما تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.
وزير الري يكشف الهدف من تنفيذ المشروعات القومية
وزير الري يكشف الهدف من تنفيذ المشروعات القومية
وزير الري يكشف الهدف من تنفيذ المشروعات القومية
وزير الري يكشف الهدف من تنفيذ المشروعات القومية
وزير الري يكشف الهدف من تنفيذ المشروعات القومية
وزير الري يكشف الهدف من تنفيذ المشروعات القومية
وزير الري يكشف الهدف من تنفيذ المشروعات القومية
وزير الري يكشف الهدف من تنفيذ المشروعات القومية

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