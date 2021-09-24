تنفيذ إحلال وتجديد البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان



محافظ أسوان

وأشاد المحافظ بالدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وأيضًا بالاعتمادات المالية التي قامت الحكومة بتوفيرها لتنفيذ هذه المشروعات وذلك بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال زياراته المتعاقبة للمحافظة.

مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحى





وأضاف يحيى أبو زيد أن ذلك يتوازى مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط المدينة وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والحدادين والشواربى الجديد بأطوال 3 كم وبأقطار تتراوح من 300 إلى 400 مللى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه.



وأشار إلى أن ذلك تواكب مع زيادة قدرات وتحسين أداء العديد من المحطات والروافع سواء في الصرف الصحى أو مياه الشرب منها سعد زغلول والبشارية والجوزيرة والناصرية وفريال وجبل تقوق بزيادة قدراتها مع دعمها بطلمبات حديثة وبمولدات كهربائية تحسبًا لحالات الطوارئ، وكذلك تم إحلال وتجديد لروافع فى مناطق العقاد، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة، ليتوازى ذلك مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات.

ومن جانبه، أوضح العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أن المشروعات الجارية لإحلال وتجديد شبكات ومحطات وروافع البنية التحتية تشمل مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحى الجديد بطريق السادات والذى تم إنهاؤه بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى، فيما تم إنجاز 70% من الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكري وحتى استاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، ثم ممتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى.ولفت إلى أن مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل تتضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى بأقطار تتراوح ما بين 250 مللى إلى 400 مللى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب، بجانب خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه.