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ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات الجولة المقبلة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:29 ص
الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة المقبلة.


يجلس فريق باريس سان جيرمان على عرش صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، عقب الفوز على ميتز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر البطولة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز كالآتي:-

1- باريس سان جيرمان : 21 نقطة
2- مارسيليا : 14 نقطة
3- أنجيه : 12 نقطة
4- لانس : 12 نقطة
5 - لوريان : 12 نقطة
6- ليون : 11 نقطة
7- نيس : 11 نقطة
8- نانت : 10 نقاط
9- ستراسبورج: 10 نقاط
10- مونبلييه : 9 نقاط
11- كليرمونت: 9 نقاط
12- رين : 8 نقاط
13 - موناكو : 8 نقاط
14- ليل 8 نقاط
15- ستاد ريمس : 7 نقاط
16- بوردو : 6 نقاط
17 - تروا: 5 نقاط
18 - بريست : 4 نقاط
19- سانت إيتيان : 3 نقاط
20 - ميتز : 3 نقاط

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